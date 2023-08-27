Найбільший мобільний оператор Південної Кореї заявив, що 5G не виправдав очікувань — Finance.ua

Найбільший мобільний оператор Південної Кореї заявив, що 5G не виправдав очікувань Сьогодні 00:45 — Технології&Авто

Найбільший мобільний оператор Південної Кореї заявив, що 5G не виправдав очікувань

Провідний мобільний оператор Південної Кореї SK Telecom нещодавно опублікував технічний документ, в якому міститься критична оцінка технології 5G, повідомляє The Register.

документі під назвою «Вивчені уроки 5G, ключові вимоги 6G, еволюція мережі 6G і спектр 6G» стверджується, що 5G був широко розрекламований, але не зміг виправдати очікувань.

Спочатку 5G рекламували як революційну технологію, яка уможливить різні застосування, такі як автономне водіння, безпілотні літальні апарати (БПЛА), розширена реальність (XR) та цифрові двійники. Однак ці напрямки розвитку не мали повного успіху через низку факторів, таких як обмеження пристроїв, незрілість технології, відсутність ринкового попиту та регуляторні проблеми.

У документі зазначається, що деякі з цілей, поставлених Сектором радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв’язку ООН (МСЕ-Р) для 5G, були досягнуті, але багато з них все ще далекі від завершення. Це призвело до завищених очікувань серед споживачів, які очікували значного технологічного стрибка, подібного до переходу від 3G до LTE. Натомість 5G став радше поступовим покращенням наявної технології, що зробило його менш помітним для користувачів.

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Попри критику, в документі визнається, що 5G має певні переваги. Наприклад, компанія SK Telecom спостерігала зниження вартості передачі даних на 70% за гігабайт порівняно з LTE, а користувачі 5G споживають на 50% більше даних, ніж користувачі мереж попереднього покоління.

У документі йдеться про те, що майбутня технологія 6G, яка, як очікується, дебютує у 2030 році, може врахувати недоліки 5G. Тому оператор закликає до спільного підходу між усіма зацікавленими сторонами екосистеми, щоб уникнути минулих помилок. Це може призвести до розширення варіантів використання, кращого управління спектром і простіших варіантів архітектури.

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