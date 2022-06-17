Найбільший іспанський авіаперевізник розпочне прийом Bitcoin — Finance.ua

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Найбільший іспанський авіаперевізник розпочне прийом Bitcoin

Вчора 18:14Фінтех і Картки
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Найбільший іспанський авіаперевізник розпочне прийом BitcoinНайбільший іспанський авіаперевізник розпочне прийом Bitcoin
Авіакомпанія Vueling уклала угоду з платіжною системою BitPay, яка дозволить клієнтам авіалайнера оплачувати квитки за допомогою криптовалюти.
Як повідомили у PRNewswire, авіакомпанія використовуватиме систему UATP (Universal Air Travel Plan), що підтримує криптовалютні розрахунки для всіх видів транспорту.
Клієнти зможуть розраховуватися 13 різними криптовалютами, серед яких Bitcoin та ефіріум. Послуга почне діяти вже з 2023 року на сайті компанії. Ціни квитків будуть відображатися в євро, але клієнти зможуть оплачувати свої рейси криптовалютою з більш ніж 100 гаманців.
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«Цією угодою Vueling ще раз підтверджує свою позицію цифрової авіакомпанії. Ми дуже раді, що знайшли в BitPay найкращого партнера, який пропонує нашим клієнтам можливість здійснювати транзакції з криптовалютами з найбільшою безпекою та надійністю», — заявив менеджер з питань партнерства Vueling Хесус Монзо.
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У Vueling наголошують, що розуміють потенціал криптовалют та їх важливість для трансформації галузі авіаперельотів, роблячи платежі швидшими, безпечнішими та менш дорогими в глобальному масштабі. Таку ж думку підтримує найбільша авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів Emirates Airlines, що планує використовувати Bitcoin як платіжний засіб та запустить власні невзаємозамінні токени.
До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

Почати заробляти на aStake

За матеріалами: noworries
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