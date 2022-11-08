Найбільший і найпотужніший: Honda представила новий кросовер Pilot (фото) — Finance.ua
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Найбільший і найпотужніший: Honda представила новий кросовер Pilot (фото)

Технології&Авто
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Компанія Honda представила четверте покоління свого кросовера Pilot. Новий автомобіль, як стверджує виробник, є найбільшим і найпотужнішим SUV за всю історію Honda.
Найбільший і найпотужніший: Honda представила новий кросовер Pilot (фото)
Honda Pilot четвертого покоління, що позиціонується як сімейний SUV, отримав новий дизайн і став технологічно просунутішим за попередника. Крім того, він виявився ширшим і довшим за модель попереднього покоління. Довжина нового кросовера становить 5080 мм, ширина — 1981 мм, а висота — 1778-1829 мм (залежно від версії).
Зовні авто вирізняється масивними ґратами радіатора, що надає фронтальній частині новинки максимально брутальний зовнішній вигляд.
Найбільший і найпотужніший: Honda представила новий кросовер Pilot (фото)
Зміни відбулися і в інтер’єрі. У салоні, розрахованому на 8 осіб, встановлені нові крісла, а відстань між рядами була збільшена, що додає комфорту, особливо для високих пасажирів.
Стандартно автомобіль отримав ​​7-дюймову панель приладів з аналоговим спідометром і цифровим тахометром, а також центральний дисплей такого ж розміру для управління можливостями мультимедійної системи.
У США продажі Honda Pilot четвертого покоління стартують у грудні поточного року. Ціни будуть оголошені пізніше.
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За матеріалами:
mmr.ua
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