Найбільший енергоконцерн Німеччини припинив закупівлю російського газу — Finance.ua

Найбільший енергоконцерн Німеччини припинив закупівлю російського газу

Вчора 13:12 — Фондовий ринок

Німецький концерн E.ON припинив закупівлю нових обсягів газу у торгових компаній російського «Газпрому» у Європі у зв’язку з війною в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Група заявила, що хоча у неї немає довгострокових контрактів на постачання безпосередньо з виробниками газу, невелика кількість у її портфелі була придбана у торгових компаній «Газпрому». Компанія припинила купувати нові обсяги.

Генеральний директор групи Леонхард Бірнбаум водночас попередив, що раптове припинення імпорту енергоносіїв із росії завдасть удару по E.ON.

«Російський ринок не входить до наших цільових регіонів. Але ясно одне: якщо буде більш-менш тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв, це матиме наслідки і для нас», — сказав він на щорічній прес-конференції групи.

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