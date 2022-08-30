Найбільший девелопер Китаю зафіксував рекордне падіння прибутку у 96% — Finance.ua

Найбільший девелопер Китаю зафіксував рекордне падіння прибутку у 96% Вчора 21:30 — Фондовий ринок

Найбільший девелопер Китаю зафіксував рекордне падіння прибутку у 96%

Прибуток китайської Country Garden Holdings в першому півріччі впав на 96%, що стало найбільшим падінням з моменту її лістингу в Гонконгу в 2007 році. Таким чином криза нерухомості в Китаї торкнулася найбільшого в країні забудовника за обсягами продажу.

Про це пише Bloomberg

Неаудований чистий прибуток впав до 612 млн юанів ($88 млн) за шість місяців, як показали звіти компанії.

Базовий чистий прибуток, який коригується з урахуванням статей, включаючи переоцінку майна, впав на 68%.

Country Garden раніше попередила, що прибуток впаде, наголосивши, як проблеми сектору поширилися на забудовників, які колись вважалися відносно безпечними. Компанія намагається зміцнити свій баланс після втрати інвестиційного рейтингу Fitch Ratings та Moodyʼs Investors Service.

Виторг компанії скоротився на 31% порівняно з минулим роком, валовий прибуток знизився до рекордно низького рівня у 10,6%.

Чистий борг щодо власного капіталу покращився, тоді як грошове покриття короткострокового боргу знизилося.

Компанія надала гарантії щодо певних зобовʼязань спільних підприємств та інших сторін на суму 34,7 млрд юанів порівняно з 43,2 млрд юанів на кінець 2021 року.

На відміну від своїх найбільших конкурентів, Country Garden фокусується на нижньому сегменті ринку, що робить її більш вразливою до послаблення попиту покупців житла під час економічного спаду. Багато її клієнтів — робітники-мігранти, які наразі стикаються зі скороченням доходів та погіршенням гарантій зайнятості.

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