Найбільший алюмінієвий завод Європи скорочує виробництво на 22% через зростання витрат на електроенергію — Finance.ua
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Найбільший алюмінієвий завод Європи скорочує виробництво на 22% через зростання витрат на електроенергію

Енергетика
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Найбільший алюмінієвий завод Європи скорочує виробництво на 22% через зростання витрат на електроенергію
Найбільший алюмінієвий завод Європи скорочує виробництво на 22% через зростання витрат на електроенергію
Найбільший завод з виплавки алюмінію в Європі, Aluminium Dunkerque Industries France, скоротить виробництво на 22% на тлі витрат на електроенергію, що продовжують зростати.
Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив глава заводу Гійом де Гойс.
Скорочення випуску розпочнеться 12 вересня, і запрацює на повну силу з 1 жовтня. Терміни відновлення обсягів виробництва неясні, оскільки це матиме економічний сенс за цін на електроенергію близькоі 250 євро за МВт-год, сказав де Гойс, тоді як зараз ф’ючерси коштують понад 300 євро до середини 2024 року.
Завод, який торік випустив 290 тис. тонн алюмінію, перебуває у більш виграшній позиції порівняно з конкурентами, оскільки отримує більшу частину електроенергії за довгостроковими контрактами за фіксованими тарифами, проте змушений закуповувати решту за ринковими цінами.
«Виробництво первинного алюмінію в Європі вже сильно постраждало від енергетичної кризи. Якщо ми скоротимо виробництво ще сильніше, виникне ризик повного зникнення усієї галузі», — зазначив де Гойс.
Виробництво алюмінію в Європі впало до мінімуму з 1970-х років, пише Bloomberg.
Aluminium Dunkerque Industries France, що належить американській інвестиційній компанії American Industrial Partners, минулої зими вже скорочував виробництво на 15%, проте відтоді відновив обсяги випуску металу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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