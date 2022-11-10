Найбільшим джерелом фінансування бюджету залишається емісія — Finance.ua

Найбільшим джерелом фінансування бюджету залишається емісія Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Найбільшим джерелом фінансування бюджету залишається емісія

Міністерство фінансів оприлюднило дані про фінансування державного бюджету за період з 24 лютого до 9 листопада.

Згідно з оновленою статистикою, найбільшим джерелом фінансування держбюджету в період війни став викуп військових облігацій уряду Національним банком за рахунок емісії гривні — він склав 340 мільярдів гривень або $10,84 млрд у еквіваленті.

Другим найбільшим джерелом стали гранти від уряду США на суму $9,49 млрд, або 281,16 млрд грн.

Третім за обсягом джерелом надходжень є розміщення облігацій внутрішньої державної позики — $5,79 млрд, або 181,1 млрд грн.

На четвертому місці допомога від ЄС — $4,85 млрд, або 166,83 млрд грн, на п’ятому — надходження від МВФ ($2,69 млрд, або 88,18 млрд грн).

Загалом із початку повномасштабної війни для фінансування державного бюджету вдалося залучити $39,75 млрд, або 1,27 трильйона гривень.

Нагадаємо, Міністерство фінансів не планує вдаватися до фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні у 2023 році, однак це залежатиме від надходження коштів від міжнародних партнерів.

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