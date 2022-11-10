Найбільшим джерелом фінансування бюджету залишається емісія — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільшим джерелом фінансування бюджету залишається емісія

Казна та Політика
381
Найбільшим джерелом фінансування бюджету залишається емісія
Міністерство фінансів оприлюднило дані про фінансування державного бюджету за період з 24 лютого до 9 листопада.
Згідно з оновленою статистикою, найбільшим джерелом фінансування держбюджету в період війни став викуп військових облігацій уряду Національним банком за рахунок емісії гривні — він склав 340 мільярдів гривень або $10,84 млрд у еквіваленті.
Другим найбільшим джерелом стали гранти від уряду США на суму $9,49 млрд, або 281,16 млрд грн.
Третім за обсягом джерелом надходжень є розміщення облігацій внутрішньої державної позики — $5,79 млрд, або 181,1 млрд грн.
Найбільшим джерелом фінансування бюджету залишається емісія
На четвертому місці допомога від ЄС — $4,85 млрд, або 166,83 млрд грн, на п’ятому — надходження від МВФ ($2,69 млрд, або 88,18 млрд грн).
Загалом із початку повномасштабної війни для фінансування державного бюджету вдалося залучити $39,75 млрд, або 1,27 трильйона гривень.
Нагадаємо, Міністерство фінансів не планує вдаватися до фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні у 2023 році, однак це залежатиме від надходження коштів від міжнародних партнерів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.