Найбільшого удару по економіці білорусі завдає втрата українського ринку та транзиту — Денисенко Вчора 10:15

Найбільшого удару по білоруській економіці завдають не санкції, а втрата українського ринку та можливостей транспортування вантажів через територію України.

Про це у Фейсбуці написав радник міністра внутрішніх справ, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко у контексті доповіді «Що робити з білоруссю», передає Укрінформ.

За словами Денисенка, санкції та втрата низки ринків мають обвалити зовнішню торгівлю білорусі, але падіння товарообігу виводить показники країни лише на рівень 2020 року. При цьому сальдо зовнішньоторговельного балансу білорусі суттєво покращується.

«Падіння економіки за результатами 2022 року буде суттєвим, але навіть міжнародні організації (СБ, ЄБРР) прогнозують його на рівні —6%... —6,5% ВВП. Це не обвал. До того ж найбільшого удару по білоруській економіці завдають не санкції, а втрата українського ринку та можливостей транспортування вантажів через українську територію», — наголосив експерт.

Виконавчий директор УІМ зазначив, що базовий інтерес будь-якої держави — мати передбачуваного, дружнього, налаштованого на співпрацю сусіда.

«Сьогодні режим Лукашенка не є ні непередбачуваним, ні дружнім. А питання співпраці з таким сусідом є токсичними для українських політичних еліт, і це констатація факту. Тому політика держави — це перетворення існуючого (не завжди позитивного) порядку денного на бажаний для себе. І тут доречно розширити блок інтересів», — переконаний він.

На думку Денисенка, Україна має бути здатна відбити потенційне вторгнення з білоруської території та в перспективі — унеможливити удари від рф з півночі. Водночас слід унеможливити участь білорусів у війні та використання її території російською армією.

Радник глави МВС також переконаний, що Україна по можливості має створювати умови для погіршення відносин між мінськом та москвою з подальшим відокремленням білорусі зі сфери впливу рф.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Moody’s заявило, що білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов’язаннями.

Укрінформ За матеріалами:

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