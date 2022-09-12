Найбільші банки збираються включити до індексів облігацій Індію замість росії — Finance.ua

Найбільші банки збираються включити до індексів облігацій Індію замість росії
В Індії найбільший ринок облігацій серед економік, що розвиваються, який не охоплений глобальними індексами, але банкіри кажуть, що це може скоро змінитися, і однією з причин є виключення росії.
Про це пише Bloomberg.
Morgan Stanley очікує оголошення про те, що Індія буде включена в індекс JPMorgan & Chase Co. облігацій ринків, що розвиваються, вже в середині вересня, а фактичне включення відбудеться у третьому кварталі наступного року.
Goldman Sachs Group Inc. очікує, що це оголошення буде зроблено у четвертому кварталі цього року, а включення — у другому чи третьому кварталі 2023 року.
Обидва банки розраховують, що частка Індії становитиме 10% — найбільша вага для однієї країни в індексі. Потік потенційних інвестицій вони оцінюють у $30 млрд.
Включення високоприбуткових індійських суверенних облігацій до глобальних індексів полегшило б іноземним інвесторам можливість вкладати свої гроші в третю за величиною економіку Азії.
При цьому, обсяг боргового ринку Індії сягає $1 трлн.
Виключення росії з індексів JPMorgan після її вторгнення в Україну могло посилити стимули для укладачів індексу заповнити її місце Індією, пише агентство.
Російський економічний корабель, іди на##й
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