Найбільші банки збираються включити до індексів облігацій Індію замість росії — Finance.ua

Найбільші банки збираються включити до індексів облігацій Індію замість росії Вчора 19:14 — Фондовий ринок

Найбільші банки збираються включити до індексів облігацій Індію замість росії

В Індії найбільший ринок облігацій серед економік, що розвиваються, який не охоплений глобальними індексами, але банкіри кажуть, що це може скоро змінитися, і однією з причин є виключення росії.

Про це пише Bloomberg.

Morgan Stanley очікує оголошення про те, що Індія буде включена в індекс JPMorgan & Chase Co. облігацій ринків, що розвиваються, вже в середині вересня, а фактичне включення відбудеться у третьому кварталі наступного року.

Goldman Sachs Group Inc. очікує, що це оголошення буде зроблено у четвертому кварталі цього року, а включення — у другому чи третьому кварталі 2023 року.

Обидва банки розраховують, що частка Індії становитиме 10% — найбільша вага для однієї країни в індексі. Потік потенційних інвестицій вони оцінюють у $30 млрд.

Включення високоприбуткових індійських суверенних облігацій до глобальних індексів полегшило б іноземним інвесторам можливість вкладати свої гроші в третю за величиною економіку Азії.

При цьому, обсяг боргового ринку Індії сягає $1 трлн.

Виключення росії з індексів JPMorgan після її вторгнення в Україну могло посилити стимули для укладачів індексу заповнити її місце Індією, пише агентство.

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