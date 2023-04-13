Найбільші банки Індії відмовилися проводити операції з російською нафтою дорожче ліміту в 60 доларів — Finance.ua

Найбільші банки Індії відмовилися проводити операції з російською нафтою дорожче ліміту в 60 доларів Сьогодні 19:33

Державний банк Індії та Bank of Baroda проінформували нафтопереробні заводи, що вони не будуть проводити платежі за нафту, куплену понад встановлений ліміт у 60 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявив керівник НПЗ, який брав участь у пошуку фінансування для закупівлі російської нафти, банки уважно стежать за цінами в портах навантаження, перш ніж додати витрати на доставку та логістику.

Індія поряд із Китаєм стала ключовим покупцем російської нафти після того, як більшість інших країн відмовилися від її постачання після вторгнення в Україну. Індія скористалася знижками, придбавши рекордні обсяги. росія стала головним постачальником, обійшовши Ірак та Саудівську Аравію.

У той час як Індія імпортує російську нафту на умовах доставки з урахуванням логістики та інших витрат, банки вимагають подробиць про так звані вільні ціни на борту, щоб переконатися, що вони не перевищують 60 доларів за барель. Цей рівень звільняє їх від санкцій Європейського Союзу, які забороняють використання судноплавних послуг, банківських операцій та страхування від членів блоку.

росія, як і раніше, може транспортувати та продавати нафту за будь-якої ціни, якщо не користуватиметься послугами та суднами G7 та ЄС, хоча це дає менше можливостей.

Раніше цього місяця ОПЕК+ шокував ринки після оголошення несподіваного скорочення видобутку. Brent — міжнародний стандарт — зріс на 8% після цього рішення і зараз торгується вище 87 доларів за барель.

Російська нафта торгується нижче за Brent, але якщо еталонна ціна підніметься вище 95 доларів за барель, це призведе до того, що ціни на нафту від виробника ОПЕК+ перевищать граничний рівень, сказав керівник НПЗ. Інший керівник нафтопереробного заводу в Мумбаї сказав, що компанії можуть звернутися до інших індійських банків, які мають мало закордонних операцій і готові обробляти платежі, не побоюючись проблем від США.

Зростання цін на нафту може ускладнити підписання довгострокових контрактів на постачання із російськими постачальниками. Indian Oil Corp., найбільша в країні державна нафтопереробна компанія, вже підписала угоду з ПАТ «Роснефть», але іншим дрібнішим переробникам важко вести переговори щодо контрактів.

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