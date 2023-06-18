Найбільші автомобільні ринки світу — Finance.ua

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Найбільші автомобільні ринки світу

Технології&Авто
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Найбільші автомобільні ринки світу
Найбільші автомобільні ринки світу
З січня по квітень 2023 року у всьому світі було продано 21,7 млн нових легкових авто, що на 3,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Fосus2Mоvе.
Провідним ринком залишається Китай з показником — 6,1 млн продажів (-7,6%). На ринок Піднебесної припадає 28,1% усіх світових автопродажів.
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На другому місці - США, де з початку року було зареєстровано 3,9 млн нових авто (+9,1%).
На третьому місці Японія — 1,6 млн авто (+16,6%).
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Індія звітувала про 1,4 млн продажів (+11,8%), і це четвертий результат.
Замикає лідерську п’ятірку Німеччина — 799 794 авто (+8,1%)
Також у ТОП-10 ринків увійшли:
  • Великобританія — 618 589 од. (+14%);
  • Франція — 548 489 од. (+14,7%);
  • Італія — 543 724 од. (+25,6%);
  • Південна Корея — 515 730 (+11,5%);
  • Бразилія — 463 857 од. (+13,9%).
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За матеріалами:
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