Найбільші автомобільні ринки світу — Finance.ua

Найбільші автомобільні ринки світу Сьогодні 21:05 — Технології&Авто

Найбільші автомобільні ринки світу

З січня по квітень 2023 року у всьому світі було продано 21,7 млн нових легкових авто, що на 3,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Fосus2Mоvе.

Провідним ринком залишається Китай з показником — 6,1 млн продажів (-7,6%). На ринок Піднебесної припадає 28,1% усіх світових автопродажів.

На другому місці - США, де з початку року було зареєстровано 3,9 млн нових авто (+9,1%).

На третьому місці Японія — 1,6 млн авто (+16,6%).

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Індія звітувала про 1,4 млн продажів (+11,8%), і це четвертий результат.

Замикає лідерську п’ятірку Німеччина — 799 794 авто (+8,1%)

Також у ТОП-10 ринків увійшли:

Великобританія — 618 589 од. (+14%);

Франція — 548 489 од. (+14,7%);

Італія — 543 724 од. (+25,6%);

Південна Корея — 515 730 (+11,5%);

Бразилія — 463 857 од. (+13,9%).

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Телеканал 24 За матеріалами:

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