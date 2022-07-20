Найбільше житла в Туреччині купують росіяни – Bloomberg — Finance.ua
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Найбільше житла в Туреччині купують росіяни – Bloomberg

Світ
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Найбільше житла в Туреччині купують росіяни – Bloomberg
Найбільше житла в Туреччині купують росіяни – Bloomberg
Найбільше житла в Туреччині наразі купують росіяни, лише в червні вони придбали майже 1900 об’єктів житлової нерухомості.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання зазначає, що у червні продажі турецьких будинків іноземцям підскочили більш ніж на 80% порівняно з минулим роком і досягли рекордних 8630.
Причиною такої тенденції є перш за все прискорення попиту з боку громадян росії з початку російського вторгнення в Україну.
У червні росіяни придбали 1887 будинків. А загалом з початку року громадяни рф придбали 5849 будинків у Туреччині, що робить їх найбільшими покупцями за національністю.
Також у середземноморському курорті Анталія іноземці здійснили понад 30% усіх покупок житла, або 2534 угоди. По всій країні іноземці захопили 5,7% від загального обсягу продажів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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