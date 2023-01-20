Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB активізувала бізнес у рф після початку війни – Reuters — Finance.ua
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Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB активізувала бізнес у рф після початку війни – Reuters

Фондовий ринок
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Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB активізувала бізнес у рф після початку війни – Reuters
Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB активізувала бізнес у рф після початку війни – Reuters
Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB активізувала свій бізнес у росії після вторгнення рф в Україну, перебравши контракти на надання послуг та обладнання у конкурентів, які пішли з росії.
Про це пише Reuters із посиланням на документи компанії та джерела, знайомі з її діяльністю.
«Незважаючи на те, що тривале перебування SLB в росії викликало різку критику, інтерв’ю з двома людьми, близькими до компанії, та галузевими джерелами, а також документи компанії, з якими ознайомилося агентство Reuters, свідчать про те, що рішення SLB допомогти росії збільшити видобуток нафти і газу своїми послугами і буровим обладнанням окупилося» — пише агентство.
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Так, підрозділ SLB з підвищення продуктивності пластів у росії та Центральній Азії у третьому кварталі 2022 року збільшив виручку на 25% порівняно з попереднім кварталом.
Це випередило зростання на 12% та 11% для регіонів Азії та Близького Сходу і Північної Африки відповідно, згідно з документами, з якими ознайомилось Reuters.
Компанія також очікує, що її російський підрозділ з розробки родовищ досягне рекордних результатів у четвертому кварталі, згідно з окремою презентацією, з якою ознайомилось Reuters.
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SLB, яка змінила свою назву з Schlumberger у жовтні минулого року, не відповіла на кілька запитів щодо інтерв’ю або письмових запитань для матеріалу.
У березні компанія заявила, що, хоча вона продовжує свою діяльність в росії, вона призупинила нові інвестиції в цю країну.
На думку експертів з питань санкцій, опитаних Reuters, SLB, швидше за все, не потрапила під американські та європейські санкції, що забороняють фінансові операції з росією, частково тому, що заходи, вжиті проти російського енергетичного сектору, не спрямовані на повне скорочення видобутку нафти.
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«російський енергетичний сектор не підпадає під всеосяжні санкції, і, будучи обережними, компанії можуть дотримуватися заборон або обмежень, які можуть застосовуватися до певних транзакцій», — сказав Пітер Куцик, керуючий директор Mercury Public Affairs і колишній чиновник Управління з контролю за іноземними активами США, підрозділу Міністерства фінансів, який адмініструє санкції.
«Торгівля з росією — це фінансування агресії, вбивства цивільних осіб і руйнування мирних міст», — заявив речник посольства України у Вашингтоні у відповідь на запитання про діяльність SLB у росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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