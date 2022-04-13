Найбільша індійська компанія відмовилася від покупки російської нафти, - Reuters — Finance.ua

Найбільша індійська компанія відмовилася від покупки російської нафти, - Reuters

Вчора 06:25 — Енергетика

Найбільша індійська компанія відмовилася від покупки російської нафти, - Reuters

Індійська нафтова корпорація (IOC) виключила зі свого останнього тендеру кілька сортів нафти з високим вмістом сірки, в тому числі російську Urals. Раніше ця компанія купувала великі обсяги російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Провідна Індійська нафтопереробна компанія повідомила учасникам ринку, що сира нафта Das, Eugene Island, Thunder Horse і Urals більше не входить в список сортів за його останнім тендером, який закривається у вівторок.

Президент США Джо Байден пізно ввечері в понеділок заявив прем’єр-міністру Індії Нарендра Моді, що покупка більшої кількості нафти у росії не відповідає інтересам Індії і може перешкодити реакції США на війну росії проти України.

На цьому тижні IOC проводить два тендери для відвантаження в травні-червні.

В ході попередніх тендерів IOC закупила 6 млн барелів російської нафти Urals для завантаження в травні.

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