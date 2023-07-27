Найбільш затребувані професії в Україні: яку професію обрати у 2023 році — Finance.ua

Найбільш затребувані професії в Україні: яку професію обрати у 2023 році Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Найбільш затребувані професії в Україні: яку професію обрати у 2023 році

Сучасний світ стрімко розвивається. Більшість професій стають автоматизованими. Завдяки модернізації деякі спеціальності помирають, але на зміну їм з’являються нові.

Які професії мають найбільший попит в Україні

У Державній службі зайнятості назвали 8 професій, найбільш затребуваних у 2023 році. Маючи одну із цих спеціальностей, ви легко знайдете роботу.

Кого найбільше шукають роботодавці:

тракторист;

токар;

кухар;

продавець;

водій;

швачка;

електрогазозварювальник;

слюсар.

У коментарі 24 каналу експертка Валентина Гаврюшенко розказала, на кого саме зараз орієнтуються працедавці.

«Традиційно залишається попит саме на кваліфікованих працівників з інструментом: швачка, електрогазозварник, токар, фрезерувальник», — каже Гаврюшенко.

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Не можна ігнорувати й збільшення попиту на спеціалістів з цифрової сфери:

digital-маркетологи;

3D-дизайнери;

SEO-копірайтери;

IT-спеціалісти.

Сезонні професії

Правило сезонності актуальне для багатьох професій. Однак, значна кількість роботодавців усе-таки обирають мати стабільних спеціалістів, з якими можна побудувати довгострокову співпрацю.

У березні та квітні ринок праці починає розриватися від вакансій. Експерти визначають ці місяці як період активних міграцій працівників між компаніями.

Чому навесні стає більше вакансій:

заклади громадського харчування розширюють штат через відкриття літніх майданчиків;

сфера літніх розваг починає підготовку до сезону і потребує нових працівників;

аграрна промисловість масштабує ресурси для збору врожаю;

готелі, особливо у курортних місцях, готуються до напливу туристів;

заміна працівників, що пішли у відпустку.

Насправді причин, чому саме весною докорінно змінюється ситуація на ринку праці, набагато більше. На думку Валентини, найкраще шукати роботу саме влітку, адже в цей час сильно знижується конкуренція на посаду. Варто розуміти, що кваліфіковані спеціалісти зможуть знайти роботу у будь-яку пору року.

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