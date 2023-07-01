Найбільш недооцінені електромобілі в 2023 році (фото) — Finance.ua

Найбільш недооцінені електромобілі в 2023 році (фото) Сьогодні 15:23 — Фондовий ринок

У 2023 році є так багато електромобілів на вибір — наприклад, Tesla чи Audi, які всі знають і вихваляють, та інші. Проте є багато чого цікавішого, що не отримує належної уваги, тож видання HotCars зібрало топ-10 таких машин воєдино.

Деякі з цих брендів автомобілів є новими, тоді як інші просто непопулярні, навіть якщо вони існують уже довгий час. Без зайвих слів, давайте почнемо.

5. Hyundai Genesis GV60

Genesis GV60 побудований на тій же платформі, що й Kia EV6 та Hyundai Ioniq 5. В топовій комплектації ви отримуєте акумуляторну батарею на 77,4 кВт/год, електромотори сумарною потужністю 483 к.с. і як підсумок дальність ходу 370 км. Цікаво, що зарядити корейський електромобіль від 10 до 80% можна лише за 18 хвилин, коли це необхідно.

Заряджання — не єдиний плюс Hyundai, адже розгінна динаміка від 0 до 100 км/год за 4.0 секунд є достатньою, щоб Genesis GV60 переміг Tesla Model Y, Mustang Mach-E та BMW iX за один крок у прискоренні. Також GV60 має купу систем з безпеки та високоякісний інтер'єр.

4. Nissan LEAF

Можливо, це найкраще авто для тих, хто вперше купує електромобіль, адже базова вартість Nissan LEAF — $29 135 в США, £29,740 в Англії та близько €29 000 в ЄС — є переконливим аргументом. Колись був найбільш продаваний електрокар, про нього всі говорили в 2010-х роках, проте цікаво, що з тих пір продажі впали лише на 20% (за 2022 р). Кожен на планеті чув про Nissan Leaf у той чи інший момент, і в цьому полягає його геніальність, він був одним із перших масових електрокарів і все ще продається у 2023 році.

Базовий варіант з 40-кіловатною батареєю та запасом ходу 270 км має кращу ефективність, а коли справа доходить до внутрішнього простору, то місця не забракує ні кому, тим паче, що багажник вміщує аж 435 л об'єму. В автомобілі з такою скромною стартовою ціною доступні опції ProPilot для водіння без рук і програмою для моніторингу продуктивності вашого автомобіля.

3. Honda e: NY1

Цей японський електромобіль з безглуздим іменем використовує спільний кузов з малим кросовером Honda HR-V 2023 року. За даними mmr.net.ua цей автомобіль має акумуляторну батарею ємністю 68,8 кВт-год. Завдяки новій сучасній архітектурі Honda e: NY1 заряджається до 80% всього за 45 хвилин, і це лише за допомогою зарядного пристрою потужністю 100 кВт.

Очікується, що електричний кросовер розганятиметься від 0 до 100 к/год приблизно за 8 секунд і продовжуватиме рухатися, поки одометр Honda e: NY1 не пересіче відмітку 410 км, що дуже добре для автомобіля, який коштуватиме приблизно 40 000 євро. Проте необхідного розголосу ця машина досі не отримала, що печально.

2. Rivian R1S

Важко повірити, що в список недооцінених електромобілів потрапив великий позашляховик Rivian R1S. Новостворена конкуруюча для Jeep та Land Rover компанія з першої ж спроби розробила чудовий продукт. 835 к.с., що передаються на всі колеса, дозволяють цьому гіганту розганятися до 100 км/г лише за 3.1 секунди, що є територією суперкарів. А запас ходу сягає аж 505 км.

Цей 3-рядний SUV, здатний перевозити 7 пасажирів, також є чудовим офф-роудером, адже кути заїзду та з'їзду становлять понад 30 градусів, а система допомоги водієві також є першокласною, завдяки чому ви почуваєтеся впевнено та комфортно в простому салоні. Rivian R1S — це недооцінений позашляховик, він переходить у нове царство продуктивності та можливостей, яких раніше не було в автомобілі за розумну ціну $80 000 (в США).

1. MG 4

Китайський бренд британського походження — MG -, здавалося б, придумав електро-хетчбек MG 4 нізвідки. Незважаючи на те, що автомобіль має лише 167 або 201 к.с. залежно від того, який варіант ви виберете, завдяки розподілу ваги 50−50 керувати ним — одне задоволення. Якщо ви придбаєте варіант на 64 кВт-год, а не на 51 кВт-год, то получите додаткових 100 км запасу ходу на додаток до базового діапазону в 350 км.

Одним з конкурентів для MG4 є Chevrolet Bolt. Деякі переваги, які він має перед Шеві, — це вдосконалені теплові насоси та програмне забезпечення для попереднього підігріву батареї, щоб підготувати його для заряджання, тому MG 4 може зарядитися від 10 до 80% за 35 хвилин швидкого заряджання. Вартість базової моделі починається від 26 000 англійських фунтів стерлінгів. Проблема в тому, що MG більше не є не є відомим брендом у світі.

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.