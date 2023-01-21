Найбільш надійні кросовери з пробігом — Finance.ua

Найбільш надійні кросовери з пробігом Сьогодні 05:10 — Технології&Авто

Фахівці британського порталу WhatCar провели дослідження і склали рейтинг найбільш надійних кросоверів з пробігом.

Під час дослідження було опитано близько 13 тисяч власників кросоверів із пробігом, випущених з 2006 по 2021 роки. Усі несправності, які виникли в авто, розділили на декілька категорій. Серед них — поломки кузова, двигуна, трансмісії, гальм, ходової, електрообладнання, мультимедіа, кондиціонера, акумулятора.

За підсумками дослідження автомобілі отримали індекс надійності, що вимірюється у відсотках.

Найбільш надійні кросовери з пробігом:

Toyota RAV4 (2013-2019) — 100%. Honda CR-V (2012-2018) — 100%. Audi Q3 (2011-2018) — 96,5%. Toyota RAV4 (2006-2012) — 95,7%. Opel Mokka (2012-2019) — 95,2%. Volvo XC60 (2008-2017) — 87,5%. Mini Countryman (2010-2017) — 87,1%. BMW X5 (2013-2018) — 86,1%. Ford Kuga (2008-2013) — 81,9%. Range Rover Sport (2013-2021) — 76,5%.

Нагадаємо, кросовер Toyota RAV4 став бестселером на ринку нових авто України за підсумками 2022 року. Протягом минулого року українців придбали 2525 таких автомобілів.

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