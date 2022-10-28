Найбільш доступні моделі нових кросоверів «на автоматі» — Finance.ua

Найбільш доступні моделі нових кросоверів «на автоматі» Вчора 19:00 — Технології&Авто

Кросовери з автоматичною трансмісією є найбільш популярними на ринку нових авто. Імпортери намагаються задовольнити попит українців. Частка пропозицій з механічною коробкою передач становить близько 20% від усіх наявних варіантів.

Щодо ціни, то новий кросовер «на автоматі» можна купити за ціною від 550 тис. грн. За вказаним бюджетом на ринку представлено автомобілі брендів FAW, Chery, JAC, MG, Suzuki та Renault.

Про це свідчать дані Auto.ria.

Перелік найбільш доступних нових кросоверів з автоматичною коробкою передач має такий вигляд:

FAW X80 — від 559,9 тис. грн.;

FAW X40 — від 589,9 тис. грн.;

Chery Tiggo 2 Pro — від 595 тис. грн;

Chery Tiggo 4 — від 650 тис. грн;

JAC JS3 — від 670 тис. грн;

MG ZS — від 711 тис. грн;

Suzuki Ignis — від 715 тис. грн;

Suzuki Vitara — від 724 тис. грн;

JAC S4 — від 734 тис. грн;

Renault Duster від 759,38 тис. грн.

Нагадаємо, у вересні продажі на українському ринку нових авто вийшли на середній рівень Так, навесні кількість угод практично подвоювалася щомісяця, але влітку почалися коливання. У липні продажі зросли до 3,9 тис. од., а в серпні впали до 2,9 тис. од.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.