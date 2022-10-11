Найбагатший росіянин, який інвестував у Twitter і Facebook, відмовився від громадянства рф — Finance.ua

Найбагатший росіянин, який інвестував у Twitter і Facebook, відмовився від громадянства рф Вчора 18:00

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну мільярдер Юрій Мільнер, який входив в ТОП-15 російського Forbes, заявив про відмову від громадянства рф.

Про це він написав у Twitter

«Ми з сім’єю назавжди залишили росію у 2014 році, після анексії Криму росією. А цього літа ми офіційно завершили процес виходу з російського громадянства», — написав мільярдер.

Хто такий Мільнер

Юрій Мільнер є співзасновником і колишнім головою інтернет-компанії Mail.Ru Group, а також засновником інвестиційної компанії DST Global.

Він інвестував у Byju’s, Facebook, Wish та багато інших компаній. У 2011 році DST Global придбав велику частку в Twitter.

Мільнер наполягає на тому, що він не був в росії з 2014 року, не має активів на її території й ще в 1999 році отримав громадянство Ізраїлю.

УНІАН За матеріалами:

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