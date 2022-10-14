Найбагатший художник Великобританії спалить свої картини, залишивши тільки NFT-аналоги — Finance.ua
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Найбагатший художник Великобританії спалить свої картини, залишивши тільки NFT-аналоги

Фінтех і Картки
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Найбагатший художник Великобританії спалить свої картини, залишивши тільки NFT-аналоги
Найбагатший художник Великобританії спалить свої картини, залишивши тільки NFT-аналоги
Найбагатший з нині живих художників Великої Британії Деміен Герст почав публічно спалювати свої картини. Такий вибір зробили деякі покупці колекції «Currency».

Що цінніше: папір чи NFT?

Ексцентричний художник почав створювати колекцію «Currency» 2021 року. Вона складається з 10 тисяч робіт, написаних емалевою фарбою на папері ручної роботи.
«Currency» — це експеримент боротьби класики та сучасності. Деміен Герст запропонував своїм покупцям вибір: вони можуть забрати фізичну картину або NFT. У другому варіанті фізична копія має бути знищена — вона збережеться тільки в токенізованому вигляді.
Із 10 000 колекціонерів майже половина (4851 особа) вирішили залишити собі NFT. Тож художник почав у прямому ефірі знищувати свої творіння.
Загальна вартість робіт, які загинуть у вогні, складе понад $11 млн. Утім, у випадку з NFT так говорити не зовсім коректно: картини продовжать існувати, просто в цифровому форматі.

Як заробити на NFT

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