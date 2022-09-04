Найдоступніші європейські міста для студентів у 2022 році — Finance.ua

Найдоступніші європейські міста для студентів у 2022 році Вчора 12:13 — Особисті фінанси

Найдоступніші європейські міста для студентів у 2022 році

Для кожного із студентів навчання за кордоном — це не лише мрія, а й чудова нагода познайомитися з новими людьми, попрактикуватися розмовляти іншою мовою, пожити в нових умовах та, звичайно ж, оглянути пам’ятки.

Порівняємо ціни на основні витрати, які необхідно враховувати студентам: житло, транспорт та харчування у 15 європейських містах.

Розміщення

Перше, що необхідно врахувати, це бюджет на проживання. Оренда кімнати в спільній квартирі є найбільш доцільним варіантом для студентів, оскільки це також дозволить познайомитися з різними звичаями та способом життя.

Найдешевші міста для проживання:

Будапешт, де кімната у спільній квартирі коштує в середньому 249 євро,

Прага (€313),



Порту (€259),



Варшава (€293),



Лісабон (€306).



Найдорожчими містами для оренди кімнати є Амстердам (€522), Мюнхен (€642), Мілан (€584), Париж (€607) та Лондон (€680). У середньому діапазоні знаходяться Барселона (€405), Мадрид (€428), Берлін (€463), Рим (€475) та Брюссель (€503).

Витрати на харчові продукти

Інша витрата, яку необхідно враховувати, це харчування. Рекомендується робити покупки на місцевих ринках та в супермаркетах. Вибір свіжих продуктів замість оброблених допоможе студентам не лише вести здоровий спосіб життя, а й дозволить їм краще контролювати свій бюджет.

Містами з найдешевшими продуктовими кошиками є:

Прага — €80 євро на місяць,

Будапешт — €100,



Порту та Варшава — €120,



нНа Лісабон та Берлін припадає €160 на місяць,



за ними йдуть Мадрид та Барселона із середнім показником €200,



Париж — €280 на місяць.



Студенти, які обирають міста Амстердам, Мілан, Рим та Брюссель, повинні розраховувати на бюджет у розмірі €300 на місяць, а тим, хто навчається в Лондоні, доведеться витрачати щонайменше €340 на місяць.

Транспорт

Ідеальним варіантом є вибір житла поруч із навчальним центром, проте не завжди можна знайти житло близько університету. Кожен студент має продумати бюджет, який дозволить йому пересуватися містом. Різні системи громадського транспорту пропонують студентські проїзні квитки та дисконтні картки. Найдешевшими містами для пересування є:

Брюссель,

Прага,



Мюнхен,



Будапешт,



Варшава, де середня вартість проїзду не перевищує €12 на місяць,



Мілан (€22),



Париж (€28),



Порту (€30),

Мадрид (€30),



Рим (€32),



Берлін (€33),



Лісабон (€36),



Барселона (€35),



Амстердам (€46),



Найдорожчим містом є Лондон, де проїзний коштує €104.

Проаналізувавши ці основні витрати, єдиними містами, де можна прожити на бюджет у €500 на місяць, є Будапешт, Прага, Порту, Варшава та Лісабон.

Жити за кордоном досить нелегко, але знання іноземної вирішує чимало питань. Тому рекомендуємо скористатися «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

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