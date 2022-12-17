Навіть якщо війна триватиме увесь наступний рік, економіка України не впаде глибше, – Кухар — Finance.ua

Навіть якщо війна триватиме увесь наступний рік, економіка України не впаде глибше, – Кухар Сьогодні 20:00

Керуючий партнер, старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар вважає, що ситуація в економіці України гіршою не стане, оскільки «дно вже досягнуто й почалося зростання». Тому навіт якщо війна з російською федерацією триватиме протягом 2023 року, то «економіка України не впаде глибше».

Про це економіст заявив в інтерв’ю журналісту Євгену Кисельову.

"Та частина економіки, яка вижила, ці сектори оживають. Це не означає, що наступний рік стане роком економічного зростання, процвітання та буму. Але навіть якщо війна триватиме протягом наступного року, українська економіка вже не впаде глибше. Ми вже пройшли нижню точку. І потрібна маса цілеспрямованих зусиль — невірних дій уряду та центробанку — щоб впасти глибше.

Середня зарплата впала, так само як і ВВП, рівно на 25%. Наразі середня зарплата становить 375 доларів США та до 1-го квартала наступного року перевищить 400 доларів. Чіткий тренд зростання зарплат із середини літа", — сказав Кухар

Нагадаємо, Кухар, коментуючи резолюцію Європарламента від 23 листопада про визнання російської федерації державою — спонсором тероризму, заявив, що визнання росії державою — споснором тероризму завдасть їй більше шкоди, ніж усі попередні санкції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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