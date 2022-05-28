Навіщо Нацбанк відпустив курс і що буде з доларом, відповів радник президента України — Finance.ua

Навіщо Нацбанк відпустив курс і що буде з доларом, відповів радник президента України

Вчора 20:00 — Валюта

З 21 травня Національний банк України дозволив банкам продавати готівкову валюту за будь-яким курсом. Очікується, що тепер банківський курс покине зафіксовану позначку 29,25 грн за 1 дол., але буде нижчою за ту, яку намагаються тримати в так званих «обмінниках», пише канал kanaldom.tv

Таку думку висловив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Він зазначив, що фіксований курс долара був абсолютно виправданий у перші тижні повномасштабної війни.

«Фіксація була необхідна для того, щоб зберігати нормально фінансову ситуацію, особливо в перші дні, в перші тижні війни. Ось чому це важливо було зробити. Взагалі, треба віддати належне Нацбанку. Все, що вони зробили на самому початку, було настільки правильно, що система вистояла та втрималася», — акцентував Устенко.

Далі, за його словами, через зростання попиту на валюту виникла ситуація, коли в кіосках-«обмінниках» почав збільшуватися курс. Він став відрізнятися від банківського мало не на 20%.

«Це не „чорний“ за фактом, але вони діють як „чорний ринок“. І сталося так, що якщо ти перебуваєш, наприклад, за кордоном зараз або якщо ти виїжджаєш звідкись із Ужгорода на територію Словаччини чи Угорщини, або ти виїжджаєш зі Львівської області на територію Польщі, ти можеш піти до банкомату та зняти за своєю українською карткою 100 тис. грн, але зняти їх у доларах. І зняти їх у доларах ти можеш чи міг до останнього часу за курсом 29,25 грн за один долар. Знімаєш там по 29,25, заїжджаєш... і продаєш ці долари, які ти там зняв за тим курсом, який тобі пропонує кіоск, а він на 20% або на 15-20% вищий, ніж той, який ти отримав. Час я б сказав, що це просто ось таке заробляння, у звичайний час такого б і не було», — пояснює експерт.

Саме цю ситуацію і змушений був налагодити Нацбанк.

«Нацбанк повинен був відрегулювати це, що, загалом, вони і роблять щодо курсу, за яким ти можеш знімати гроші, перебуваючи за кордоном. Тому що одна справа, коли ми використовуємо курс і все заточено, вся економіка військова заточена на „все для фронту, все для перемоги“, але точно вона не заточена під те, щоб хтось намагався заробити собі гроші ось такого роду каналами... Неправильно, коли є одразу кілька курсів: один „чорного ринку“, другий офіційний. І якщо ти балансуєш курс , то тоді можна припустити, що він піде з позначки 29,25 [грн за 1 дол.], на якій зараз перебуває, але він буде точно нижчий за ту позначку, яку намагаються тримати на „чорному ринку“ в кіосках», — продовжує Устенко.

При цьому радник президента запевняє, що проблем із курсом в Україні немає.

«Але думати з приводу того, що у нас є проблеми з курсом, теж неправильно. Тому що валюти у нас, золотовалютних резервів 27 млрд дол. 27 млрд доларів за старим часом це було б непогано. 27 млрд дол., вважається, що резерви хороші, коли вони перекривають 3 місяці твого імпорту, але оскільки у нас війна, і наш імпорт різко впав, до речі, і експорт у нас впав, то ці гроші, які є в наших золотовалютних резервах, вони перекривають 5-5, 5 місяці нашого імпорту, тобто вдвічі більше, ніж треба для того, щоб сказати, що країна знаходиться в зоні фінансової стабільності, тому якихось серйозних макроекономічних фундаментальних причин, які мені сказали, що є фінансова проблема, особливо пов’язана з курсом, я не бачу. Коригування має відбутися. А резервів достатньо», — резюмував Олег Устенко.

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