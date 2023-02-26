Науковці заявили, що роботи виконуватимуть близько 30% домашніх справ замість людей до 2033 року — Finance.ua

Науковці заявили, що роботи виконуватимуть близько 30% домашніх справ замість людей до 2033 року Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

Науковці заявили, що роботи виконуватимуть близько 30% домашніх справ замість людей до 2033 року

Науковці з Великої Британії та Японії, які досліджують штучний інтелект, спрогнозували рівень автоматизації звичних домашніх справ через 10 років.

Обґрунтування дослідження опубліковане у фаховому науковому журналі PLOS ONE.

Дослідники виявили, що британські експерти-чоловіки більш оптимістично налаштовані щодо домашньої автоматизації, ніж їхні колеги-жінки, тоді як в японських науковців ситуація була протилежною. Завдання, які, на думку дослідників, можуть стати автоматизованими, також різняться.

«Прогнозується, що лише 28% роботи — включно з навчанням дітей чи паліативною допомогою — буде автоматизовано, — зазначив доктор Лулу Ши, член Оксфордського інституту Інтернету. — З іншого боку, очікується, що технології скоротять 60% часу, який ми витрачаємо на купівлю продуктів».

Кейт Девлін, авторка курсу «Штучний інтелект і суспільство» в Королівському коледжі в Лондоні, вважає, що технології покликані не замінювати людей, а полегшувати їм життя.

«Важко і дорого створити робота, який може виконувати кілька загальних завдань. Натомість простіше і корисніше створити допоміжну технологію, яка допомагатиме людям, а не замінюватиме їх», — зазначила науковиця.

Дослідження виявило, що домашня автоматизація може звільнити багато часу, який витрачається на неоплачувану хатню роботу. Науковці зауважили, що у Великій Британії чоловіки працездатного віку виконують приблизно вдвічі менше хатньої роботи, ніж жінки, а в Японії чоловіки працюють по дому ще у п’ять разів менше.

Вчені переконані: домашня неоплачувана робота для жінок, яку часто сприймають за закономірність, негативно впливає на їхні заробітки та можливість мати власні заощадження, тому збільшення автоматизації стане черговим кроком до гендерної рівності.

Науковці попереджають: суспільство також повинно бути готовим до проблем, які вже виникають у будинках з розумною автоматизацією, «де еквівалент Alexa може прослуховувати, записувати те, що ми робимо, і звітувати про це». Глобальне посягання на приватність може стати черговим викликом, до якого люди можуть виявитися не готовими.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.