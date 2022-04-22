Наступний опалювальний сезон Україна пройде без російських енергоносіїв — Finance.ua

Наступний опалювальний сезон Україна пройде без російських енергоносіїв

Вчора 09:15 — Енергетика

Опалювальний сезон 2022/2023 років відрізнятиметься від всіх попередніх не тільки для України, але й для всієї Європи. Україна пройде його без будь-яких російських енергоносіїв

Про це повідомили в Міненерго.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко у своєму блозі для Економічної правди «Витриманий удар. Як Україна пройшла опалювальний сезон в умовах війни».

Очільник Міненерго підкреслив, що наразі головне завдання — зупинити війну.

«Це можна зробити, перекривши вентиль її фінансування. Для цього ЄС потрібно відмовитися від купівлі російських енергоресурсів. Ембарго на імпорт вугілля — перший, але недостатній крок. Це лише 4 млрд євро, між тим як газ та нафтопродукти коштують більше 87 млрд євро на рік для Європи», — зазначив Герман Галущенко.Одним із засобів позбутися енергетичної залежності від росії також стане експорт української електроенергії до європейських країн, який ми зможемо розпочати завдяки об’єднанню з ENTSO-E, переконаний міністр енергетики України.

«Але завданням № 2 є забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону — 2022/2023. Він буде відрізнятися від всіх попередніх. Не тільки для України, але й для всієї Європи. Наступний опалювальний сезон Україна пройде без будь-яких російських енергоносіїв», — підкреслив він.Адже навіть транзит газу Україною росіяни використовують для шантажу: «у період найбільшого зростання цін на ринках Європи у жовтні-грудні середньомісячний транзит газу з рф до ЄС був на 17% нижчим, ніж у січні-серпні. Це ще раз довело, що газогони, які будує рф, мають не економічну мету». Герман Галущенко наголосив, що цього опалювального сезону Україна вже диверсифікувала постачання вугілля — більше половини імпортованого під час ОЗП 2021/2022 вугілля надійшло морем — з листопада 2021 року надійшло 18 суден (1,424 млн тонн).

«На наступний сезон — будемо відпрацьовувати логістику вже у плановому режимі. Крім цього, разом з нашими західними партнерами розробляємо механізми диверсифікації джерел та постачання енергоносіїв до Європи», — додав міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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