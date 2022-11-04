Наступного року ветерани отримають 5,5 млрд грн на придбання житла — Finance.ua

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Наступного року ветерани отримають 5,5 млрд грн на придбання житла

Казна та Політика
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Наступного року ветерани отримають 5,5 млрд грн на придбання житла
Наступного року ветерани отримають 5,5 млрд грн на придбання житла
Наступного року програму із забезпечення житлом ветеранів відновлять.
Про це заявила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ексклюзивному інтерв’ю для Соціальної інформаційної платформи.
За її словами, хоча на цей рік було передбачено виділення на цю програму 5,5 млрд грн, через повномасштабну війну кошти перенаправили на оборону. Тож у держбюджеті на 2023 рік на реалізацію програми передбачена аналогічна сума.
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Термін використання виділених коштів продовжили — придбати житло можна буде протягом всього періоду дії воєнного стану та протягом пів року після його припинення чи скасування.
Окрім того, ветерани, які є внутрішньо переміщеними особами, зможуть придбати житло за субвенцією в будь-якому регіоні України.

Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки

За матеріалами:
Соціальна інформаційна платформа
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