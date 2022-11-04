Наступного року ветерани отримають 5,5 млрд грн на придбання житла — Finance.ua

Наступного року ветерани отримають 5,5 млрд грн на придбання житла Вчора 08:32 — Казна та Політика

Наступного року ветерани отримають 5,5 млрд грн на придбання житла

Наступного року програму із забезпечення житлом ветеранів відновлять.

Про це заявила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ексклюзивному інтерв’ю для Соціальної інформаційної платформи.

За її словами, хоча на цей рік було передбачено виділення на цю програму 5,5 млрд грн, через повномасштабну війну кошти перенаправили на оборону. Тож у держбюджеті на 2023 рік на реалізацію програми передбачена аналогічна сума.

Читайте також Ветерани-підприємці та їхні родини зможуть отримати 20 тисяч від УВФ

Термін використання виділених коштів продовжили — придбати житло можна буде протягом всього періоду дії воєнного стану та протягом пів року після його припинення чи скасування.

Окрім того, ветерани, які є внутрішньо переміщеними особами, зможуть придбати житло за субвенцією в будь-якому регіоні України.

Соціальна інформаційна платформа За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.