Наступного року у Франції запустять національну криптовалюту — Finance.ua

Наступного року у Франції запустять національну криптовалюту Вчора 06:30 — Фінтех і Картки

Наступного року у Франції запустять національну криптовалюту

Національний банк Франції оголосив про плани запуску власної цифрової валюти країни (CBDC) до 2023 року.

Про це розповів керівник банку Франсуа Віллеруа де Галау.

Як повідомив Франсуа Віллеруа де Галау на Міжнародному фінансовому форумі Paris Europlace 2022, центральний банк Франції планує «випробувати життєздатний прототип» оптових CBDC вже у 2022 році. Якщо тестовий запуск пройде успішно, цифрові активи запустять в обіг.

Втім, керівник банку наголосив на тому, що наразі у Франції працюватимуть над запровадженням CBDC лише для «оптового використання» — тобто транзакції з цифровою валютою зможуть здійснювати лише фінансові установи, які мають резервні депозити в центральному банку.

За словами Франсуа Віллеруа де Галау, орієнтовані на роздрібну торгівлю CBDC часто спричиняють «суспільне хвилювання, викликають багато запитань та спонукають до сумнівів» — у той час як оптові активи «менш суперечливі та дозволяють установам експериментувати». До речі, такої ж думки дотримуються у Центральному банку Бразилії, де цифрова валюта використовуватиметься банками як застава для випуску власних стейблкойнів.

Франція — не єдина країна, яка «звернула увагу» на CBDС. Так ще на початку червня Центральний банк Ямайки офіційно визнав цифрову валюту Jam-Dex законним платіжним засобом. Ямайка стала першою країною у світі, яка легалізувала CBDC на законодавчому рівні. Також у Міжнародному валютному фонді прийшли до висновку, що деякі криптовалюти та цифрові валюти центральних банків (CBDC) можуть бути більш ефективним платіжним рішенням, ніж кредитні та дебетові картки, особливо у контексті споживання енергії.

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noworries За матеріалами:

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