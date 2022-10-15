Наступного року базову дотацію громадам планують збільшити на 13 мільярдів - Мінфін — Finance.ua

Наступного року базову дотацію громадам планують збільшити на 13 мільярдів - Мінфін Вчора 20:23 — Казна та Політика

Наступного року базову дотацію громадам планують збільшити на 13 мільярдів - Мінфін

Проєкт Державного бюджету на 2023 рік передбачає зільшення базової дотації для місцевих бюджетів на 13 мільярдів гривень порівняно з попереднім роком.

Про це повідомив директор Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів Олександр Корень.

«Загальні цифри, які ми маємо у проєкті Державного бюджету на 2023 рік: базова дотація (перераховується з державного бюджету місцевим для підвищення їх фіскальної спроможності. — Ред.) 29 мільярдів гривень, тобто зростання майже на 13 мільярдів порівняно з 2022 роком, та реверсна дотація (фінанси, які місцеві бюджети передають до державного бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності громад. — Ред.) 19,1 мільярда — це теж збільшення порівняно з 2022 роком на 9 мільярдів», — сказав представник Мінфіну.

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Він пояснив, що у Держбюджеті зберігається норма, відповідно до якої 64% ПДФО будуть залишатись у місцевих бюджетах територіальних громад.

«Особливості формування місцевих бюджетів зумовлені війною, яка триває в Україні. Вона накладає відбиток не тільки на життя кожного з нас, а й на бюджетні відносини та всі ресурсні питання, пов’язані із забезпеченням обороноспроможності країни і функціонування місцевого господарства кожної громади», — зауважив Корень.

За його словами, проєкт бюджету-2023 як на державному, так і на місцевому рівні — це фактично бюджет «з коліс», адже можлива суттєва зміна ситуації у зв’язку з воєнними діями, і це впливає на розрахункові показники, бо не можна визначити і достовірно сказати, якими вони будуть наступного року. Наприклад, визволення території Харківської області впливає і на розрахунки місцевих бюджетів.

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«Роблячи розрахунки, ми бачимо, як змінюється ситуація, наприклад, у Харківській області у вересні, коли маємо звільнені території, а за цим іде і зміна пріоритетів у видатковій політиці і в питанні доходів громад», — пояснив Корень.

Він додав, що особливістю бюджетного законодавства на 2023 рік є те, що не буде середньострокового планування, тобто відразу на три роки.

«Тобто, у нас про складання прогнозів на сьогодні не йдеться, бо ми можемо спрогнозувати цифри одного року, а говорити про те, що буде у 2024 чи 2025 році, не випадає», — сказав він.

Директор департаменту зауважив, що у громадах, де велись або ведуться бойові дії, відбувається значний спад надходжень до місцевих бюджетів, а в громадах, де не було бойових дій або вони були неактивні, доходи зростають.

За його словами, відбуватиметься вирівнювання місцевих бюджетів у процесі року для територій, які мають суттєве падіння доходів порівняно з 2021 та 2022 роками. Для цього розроблять відповідний порядок і розподілятимуть додаткові кошти між територіальними громадами, враховуючи падіння доходів, також будуть враховувати міграцію населення.

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