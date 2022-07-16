Наскільки дорожчим буде iPhone 14 — Finance.ua
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Наскільки дорожчим буде iPhone 14

Фондовий ринок
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Видання The Sun опитало експертів, і вони повідомили, що цього року нові смартфони Apple подорожчають.
Експерт із технологічної галузі Ден Айвз (Dan Ives) заявив, що ціни на iPhone 14 підвищаться на 100 доларів. Справа в тому, що ціни зростають по всьому ланцюжку поставок, і Apple, ймовірно, перекладе ці витрати на споживача.
Наскільки дорожчим буде iPhone 14
Інсайдер Бен Вуд (Ben Wood) сказав The Sun, що підвищення цін можливе, хоча Apple зрештою може відмовитися від цього. Проте експерт згоден, що немає жодних сумнівів у тому, що вартість виробництва та компонентів продовжує зростати. Крім того, впливають валютні курси.
За матеріалами:
itechua
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