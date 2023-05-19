NASA відправить у космос ядерну ракету у 2027 році — Finance.ua

NASA відправить у космос ядерну ракету у 2027 році Сьогодні 02:12 — Світ

NASA відправить у космос ядерну ракету у 2027 році

Представники Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) розкрили нові подробиці щодо використання ядерної силової установки для ракет. Тестовий політ такої ракети заплановано на 2027 рік.

За словами спеціалістів NASA, запуск планують здійснити таким чином, щоб «за жодних обставин не загрожувати Землі та людству». Ядерний реактор не буде активований доти, доки ракета не опиниться на безпечній від Землі відстані.

Якщо запуск ядерної ракети відбудеться за планом, у 2027 році, це стане першим із 1965 року використанням ядерного реактора в космосі. Космічні розробки з використанням імпульсних ядерних ракетних двигунів здійснювались з 1958 по 1965 рік у рамках проекту «Оріон» компанією «Дженерал Атомікс» на замовлення ВПС США.

Наразі у NASA ведуться роботи з багатьох напрямків, пов’язаних із використанням ядерних реакторів у космосі. Також багато проектів перебувають на розгляді.

Щодо розробки ядерного реактора для ракети, в основі лежить принцип не отримання електрики від ядерного реактора, а використання тепла для нагрівання водню та створення в такий спосіб потрібної тяги. Такий двигун NASA розробляє разом із DARPA. Метою вчених є досягнення 10 000 фунтів тяги (Pounds Of Thrust).

noworries За матеріалами:

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