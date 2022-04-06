NASA скорочує свій персонал у рф — Finance.ua

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NASA скорочує свій персонал у рф

Вчора 19:46Фондовий ринок
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NASA скорочує свій персонал у рфNASA скорочує свій персонал у рф, www.reuters.com
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) скорочує свій персонал у російській федерації.
Про це заявила заступник голови NASA Пем Мелрой, повідомляє SpaceNews.
За її словами, скорочення персоналу в росії спричинене повномасштабним вторгненням військ рф в Україну.
«Ми трохи стурбовані становищем наших співробітників у рф. Одним із результатів цього є скорочення персоналу в росії», — розповіла вона.
При цьому представник NASA зазначила, що космічний відомство має чимало варіантів дій.Який саме буде обраний у тій чи іншій ситуації, залежить від рішення партнерів.
Згідно з інформацією посольства та консульства США в рф, NASA представлено в росії декількома відділеннями, розташованими в москві та області, включаючи офіси при посольстві США, у Зірковому містечку, в Центрі управління польотами, а також при російському космічному агентстві (роскосмос).
Московський офіс штаб-квартири NASA при посольстві США (NMLO) представляє всі програми та офіси американської космічної агенції в росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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