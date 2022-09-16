Нарешті: турецькі готелі не приймають банківські картки росіян — Finance.ua
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Нарешті: турецькі готелі не приймають банківські картки росіян

Фінтех і Картки
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На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну готелі Туреччини припинили приймати карти російської платіжної системи «Мир».
Про це повідомляє Middle East Eye.
Як пише видання, росіянам відмовляють в обслуговуванні банківських карт на тлі тиску з боку США та Європи на Анкару з питання дотримання санкцій.
Карти російської платіжної системи «Мир» перестали приймати у великих п’ятизіркових готелях в курортному місті Анталья.
Як пише видання, один з готелів, Alva Donna World Palace в Кемері, пізніше повідомив клієнтам, що вони не приймали карти протягом короткого часу через глобальний збій, але тепер знову обробляють їх. Інші готелі так і не відновили прийом карт «Мир».
В цілому в Туреччині продовжують приймати карти «Мир» в банкоматах і магазинах. Також ситуація може залежати від того, який саме банк випустив карту.

Війна в Україні та тиск на Туреччину:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв’язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.
В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє росії обходити санкції.
До російської платіжної системи світ підключені п’ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.
Два з них — приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під’єдналися до системи «Мир» вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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