Нарешті: турецькі готелі не приймають банківські картки росіян — Finance.ua

Нарешті: турецькі готелі не приймають банківські картки росіян Вчора 13:10 — Фінтех і Картки

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну готелі Туреччини припинили приймати карти російської платіжної системи «Мир».

Як пише видання, росіянам відмовляють в обслуговуванні банківських карт на тлі тиску з боку США та Європи на Анкару з питання дотримання санкцій.

Карти російської платіжної системи «Мир» перестали приймати у великих п’ятизіркових готелях в курортному місті Анталья.

Як пише видання, один з готелів, Alva Donna World Palace в Кемері, пізніше повідомив клієнтам, що вони не приймали карти протягом короткого часу через глобальний збій, але тепер знову обробляють їх. Інші готелі так і не відновили прийом карт «Мир».

В цілому в Туреччині продовжують приймати карти «Мир» в банкоматах і магазинах. Також ситуація може залежати від того, який саме банк випустив карту.

Війна в Україні та тиск на Туреччину:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв’язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє росії обходити санкції.

До російської платіжної системи світ підключені п’ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.

Два з них — приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під’єдналися до системи «Мир» вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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УНІАН За матеріалами:

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