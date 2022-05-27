Нардепи пропонують відбирати власність білорусі в Україні за співучасть у війні — Finance.ua
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Нардепи пропонують відбирати власність білорусі в Україні за співучасть у війні

Вчора 09:43Казна та Політика
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На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт № 7411 стосовно введення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо республіки білорусь.
Проєкт пропонує закріплювати на законодавчому рівні механізм примусового вилучення власності білорусі як держави, яка активно підтримує воєнну агресію російської федерації проти України та її резидентів.
Документ також передбачає розширення переліку суб’єктів, до яких застосовують спеціальні економічні та інші санкції з метою захисту національних інтересів.
Окрім того, нардепи пропонують розширити перелік підстав для припинення громадянства України особами, які мають подвійне громадянство (України та рб).

Довідка Finance.ua:

  • аналогічний документ уже ухвалено щодо росії — 3 березня Верховна Рада ухвалила закон про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності рф та її резидентів;
  • 1 квітня Рада ухвалила закон про націоналізацію майна громадян рф та колаборантів. Закон уточнює, зокрема, що націоналізацію майна росії та її резидентів проводять не лише за мотивами суспільної необхідності, а й у рахунок майбутньої репарації на користь України, яка зазнала агресії з боку рф.
За матеріалами: Гордон
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