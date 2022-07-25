Нардепи пропонують повернути мобілізованим збереження зарплати за місцем роботи — Finance.ua
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Нардепи пропонують повернути мобілізованим збереження зарплати за місцем роботи

Особисті фінанси
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Група народних депутатів пропонує повернути до законодавства норму про збереження середньої заробітної плати за місцем роботи мобілізованим на військову службу працівникам та запровадити механізм державної компенсації витрат на оплату праці таких працівників на час призову.
Відповідний законопроєкт № 7584 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо відновлення гарантій збереження середньої заробітної плати працівникам на час призову на військову службу зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт українського парламенту.
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Як пояснила одна з авторок законопроєкту, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, нардепи пропонують зберігати середній заробіток на підприємствах, в установах, організаціях співробітникам, призваним на військову службу, а їхнім роботодавцям компенсувати відповідні втрати за рахунок зменшення суми виплат зобов’язань, які зараховуються до державного бюджету. Запропоновані зміни діятимуть під час воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування.
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Вона нагадала, що раніше Верховна Рада виключила із законодавства норму щодо гарантії виплати середньої зарплати мобілізованим.
«Держава не має права зменшувати мотивацію мобілізованих. ВР і президент допустили помилку, маємо негайно її виправити», — написала Геращенко у Фейсбуці.

Довідка Finance.ua:

  • парламент 1 липня ухвалив у цілому законопроєкт про внесення змін до законів щодо оптимізації трудових відносин, скасувавши норму про збереження середньої зарплати мобілізованим. Цього самого дня президент Володимир Зеленський підписав закон (№ 2352-IX), який набув чинності 19 липня

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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