Нардеп розповів, як в Україні націоналізуватимуть майно російських колаборантів — Finance.ua
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Нардеп розповів, як в Україні націоналізуватимуть майно російських колаборантів

Вчора 13:26Казна та Політика
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Фото: PexelsФото: Pexels
Україна не планує автоматично націоналізувати власність всіх громадян росії, натомість націоналізації піддаватиметься майно колаборантів, які фінансували проросійські партії, займались пропагандою чи брали участь у збройній агресії проти України.
Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив народний депутат від фракції партії «Слуга народу» Дмитро Наталуха.
«Коли закон набуде чинності це не означатиме що всі громадяни росії позбавляються свого майна, там такого немає. Єдине що змінюється — ми вводимо категорію громадян росії, а також осіб, які визнані колаборантами, до категорії резидентів рф. Це потрібно для того, щоб із 150 000 громадян росії, які проживають в Україні на постійній основі, й 115 00 громадян рф, які проживають на тимчасовій основі, наші органи могли визначити, хто з них здійснював шкідливі дії у відношенні до України», — зазначив він.
Зокрема, колаборантами визнаватимуться ті, хто фінансував проросійські партії, здійснював акти пропаганди чи брав участь у збройній агресії проти України.
«Потім інформація передається до Кабміну, потім Мінфін дивиться на фінансові транзакції громадян. Потім Кабмін ранжує цей перелік і передає його до РНБО», — пояснив нардеп.
Після цього РНБО відпрацьовуватиме перелік та передаватиме його на підпис президенту.
«Мета законопроєкту — піти «за великою рибою», — зауважив Дмитро Наталуха.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: suspilne.media
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