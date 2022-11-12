Напередодні зими виплати внутрішнім переселенцям хочуть пришвидшити — Finance.ua
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Напередодні зими виплати внутрішнім переселенцям хочуть пришвидшити

Особисті фінанси
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Напередодні зими виплати внутрішнім переселенцям хочуть пришвидшити
Напередодні зими виплати внутрішнім переселенцям хочуть пришвидшити
Гарантовані державою виплати внутрішньо переміщені особи мають отримувати вчасно.
На цьому наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час наради, на якій обговорювали проблеми ВПО.
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За її словами, на кризову лінію міністерства надходять численні скарги від громадян щодо затримання виплат. І хоча фінансування є, через технічні причини відбуваються затримки з призначенням та виплатою коштів на проживання в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю. Тож процес треба пришвидшити, особливо напередодні зими.
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«Напередодні зими маємо максимально пришвидшити всі виплати ВПО. Соціальний захист — це наше обличчя. Потрібно подбати про переселенців. Гроші є. Тому жодні технічні причини не можуть бути перешкодою при призначенні та виплаті грошової допомоги», — наголосила вона.
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Як зазначила Верещук, пришвидшити процес допоможе впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Окрім того, для працівників органів соцзахисту планують провести низку тренінгів щодо того, як вирішувати проблемні питання ВПО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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