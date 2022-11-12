Напередодні зими виплати внутрішнім переселенцям хочуть пришвидшити — Finance.ua

Напередодні зими виплати внутрішнім переселенцям хочуть пришвидшити Сьогодні 12:44 — Особисті фінанси

Напередодні зими виплати внутрішнім переселенцям хочуть пришвидшити

Гарантовані державою виплати внутрішньо переміщені особи мають отримувати вчасно.

На цьому наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час наради, на якій обговорювали проблеми ВПО.

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За її словами, на кризову лінію міністерства надходять численні скарги від громадян щодо затримання виплат. І хоча фінансування є, через технічні причини відбуваються затримки з призначенням та виплатою коштів на проживання в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю. Тож процес треба пришвидшити, особливо напередодні зими.

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«Напередодні зими маємо максимально пришвидшити всі виплати ВПО. Соціальний захист — це наше обличчя. Потрібно подбати про переселенців. Гроші є. Тому жодні технічні причини не можуть бути перешкодою при призначенні та виплаті грошової допомоги», — наголосила вона.

Як зазначила Верещук, пришвидшити процес допоможе впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Окрім того, для працівників органів соцзахисту планують провести низку тренінгів щодо того, як вирішувати проблемні питання ВПО.

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