Напад росії на Україну. Допоможіть НВ продовжувати висвітлювати те, що відбувається — Finance.ua

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Напад росії на Україну. Допоможіть НВ продовжувати висвітлювати те, що відбувається

Вчора 11:48 — Особисті фінанси

Напад росії на Україну. Допоможіть НВ продовжувати висвітлювати те, що відбувається

Десятки репортерів та редакторів роблять новини для сайту з укриттів та розповсюджують їх по соцмережах, інші безперервно ведуть ефір для Радіо НВ. Зараз медіа читають та слухають мільйони людей в Україні та за кордоном. Англомовну версію сайту НВ читають у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині, Польщі та інших країнах. Для багатьох саме НВ стало одним з основних джерел інформації про війну.

Водночас доходи від реклами, основного джерела фінансування медіа в Україні, зараз впали, і команді НВ стає важче робити свою роботу.

Кожен текст, кожен допис у соцмережах, кожен прямий ефір — створюються завдяки вашій небайдужості до роботи ЗМІ. Своєчасна та перевірена інформація — це зброя. Тому, ми просимо вас допомогти їм добровільним внеском, щоб команда НВ могла боротися на інформаційному фронті, поки ми не виграємо цю війну.

Підтримати НВ ви можете за цим посиланням: https://nv.ua/ukr/donate

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