Налагодив схему ухилення від сплати податків більш ніж на 3,1 млрд грн: судитимуть бізнесмена-втікача — Finance.ua

Налагодив схему ухилення від сплати податків більш ніж на 3,1 млрд грн: судитимуть бізнесмена-втікача Вчора 16:46 — Кримінал

Налагодив схему ухилення від сплати податків більш ніж на 3,1 млрд грн: судитимуть бізнесмена-втікача

В Одесі судитимуть бізнесмена-втікача, який налагодив схему ухилення від сплати податків більш ніж на 3,1 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків, зловживанні владою та службовому підробленні.

Слідством встановлено, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів. В подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів.

Також він оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.

Діяльність злочинної організації під керівництвом бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд гривень.

В ході досудового розслідування накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, а також земельні ділянки ПАТ «Одеський НПЗ» та ТОВ «Енергія і газ Україна», які належать керівнику злочинної організації.

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