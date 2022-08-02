Налагодив схему ухилення від сплати податків більш ніж на 3,1 млрд грн: судитимуть бізнесмена-втікача — Finance.ua
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Налагодив схему ухилення від сплати податків більш ніж на 3,1 млрд грн: судитимуть бізнесмена-втікача

Кримінал
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Налагодив схему ухилення від сплати податків більш ніж на 3,1 млрд грн: судитимуть бізнесмена-втікача
Налагодив схему ухилення від сплати податків більш ніж на 3,1 млрд грн: судитимуть бізнесмена-втікача
В Одесі судитимуть бізнесмена-втікача, який налагодив схему ухилення від сплати податків більш ніж на 3,1 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків, зловживанні владою та службовому підробленні.
Слідством встановлено, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів. В подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів.
Також він оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.
Діяльність злочинної організації під керівництвом бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд гривень.
В ході досудового розслідування накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, а також земельні ділянки ПАТ «Одеський НПЗ» та ТОВ «Енергія і газ Україна», які належать керівнику злочинної організації.
За матеріалами:
Finance.ua
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