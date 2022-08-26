Нагороду за виявлення помилок у мережі Ethereum збільшили до 1 млн доларів — Finance.ua

Нагороду за виявлення помилок у мережі Ethereum збільшили до 1 млн доларів Вчора 01:48 — Фінтех і Картки

Нагороду за виявлення помилок у мережі Ethereum збільшили до 1 млн доларів

Розробники Ethereum — другої найбільшої криптовалюти світу після Bitcoin — посилено готують мережу до переходу з алгоритму Proof-of-Work на Proof-of-Stake.

У рамках переходу на PoS фонд Ethereum оголосив про збільшення виплат за виявлення помилок у мережі в чотири рази. Так, якщо дослідники безпеки зможуть знайти «критичну помилку» — ту, яка має великий вплив або ймовірність сильного впливу на блокчейн, — їм заплатять до 1 мільйона доларів США (раніше вони могли отримати до 250 000 доларів).

Подібним чином за помилки «високого ризику» тепер призначатиметься винагорода до 200 000 доларів США, за помилки «середнього ризику» — до 40 000 доларів, а за помилки «низького ризику» — до 8 000 доларів.

Збільшені виплати будуть доступні в період з 24 серпня до 8 вересня. В Ethereum вважають, що таких підхід допоможе помітити більше багів та зменшить ймовірність виникнення критичної проблеми під час переходу на новий алгоритм.

Розробники Ethereum повідомили: у рамках переходу на Proof-of-Stake мережу «потрібно спочатку активувати в Beacon Chain за допомогою оновлення Bellatrix». Очікується, що ця подія відбудеться 6 вересня. Перехід всієї мережі на новий алгоритм планували на 15 вересня, однак тепер представники Ethereum не називають точної дати, зазначаючи лише, що основна мережа перейде Proof-of-Stake у період з 10 до 20 вересня.

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Sundries За матеріалами:

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