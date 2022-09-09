Нафтосервісний гігант Halliburton остаточно продав російський бізнес — Finance.ua
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Нафтосервісний гігант Halliburton остаточно продав російський бізнес

Фондовий ринок
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Нафтосервісний гігант Halliburton остаточно продав російський бізнес
Нафтосервісний гігант Halliburton остаточно продав російський бізнес
Американська компанія Halliburton, що надає сервісні послуги у нафто- та газовидобувній галузях, продала свої російські активи та остаточно пішла з ринку рф.
Про це йдеться у заяві фірми.
Активи придбали місцеві співробітники. У Halliburton попередили, що BurService LLC, який тепер буде на місці американського сервісу, абсолютно незалежна від попередніх власників компанія.
Раніше повідомлялось, що нафтосервісні компанії шукають способи відходу з рф. Тоді Halliburton передала майно російської філії новій юрособі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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