Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки — Finance.ua

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Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки

Технології&Авто
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Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
Нафтогігант Shell використовуватиме технологію на основі штучного інтелекту від компанії SparkCognition у своїй глибоководній розвідці та видобутку для збільшення видобутку нафти на шельфі.
Про це пише Reuters.
Алгоритми штучного інтелекту SparkCognition оброблятимуть та аналізуватимуть великі обсяги сейсмічних даних у пошуках нових нафтових родовищ Shell, найбільшого виробника нафти в американській Мексиканській затоці.
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«Ми прагнемо знайти нові та інноваційні способи роботи в розвідці», — сказав віце-президент Shell з питань інновацій та ефективності Габріель Герра.
Метою є підвищення операційної ефективності та швидкості, а також збільшення видобутку та успіху в розвідці. За словами компаній, новий процес може скоротити розвідку з дев’яти місяців до менш ніж дев’яти днів.
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«Генеративний ШІ для сейсмічної візуалізації може позитивно вплинути на процес розвідки і має широкі і далекосяжні наслідки», — сказав головний науковий співробітник компанії SparkCognition Брюс Портер.
За словами представників компаній, ця технологія дозволить створювати підземні зображення, використовуючи меншу кількість сейсмічних даних, ніж зазвичай, що сприятиме збереженню глибоководного середовища. Сейсмічна технологія посилає звукові хвилі для дослідження надр.
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Менша кількість сейсмічних досліджень прискорює робочий процес розвідки та заощаджує витрати на високопродуктивні обчислення, додали в компаніях.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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