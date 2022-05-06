Нафтогігант Shell продає російську мережу АЗС – ЗМІ — Finance.ua

Нафтогігант Shell продає російську мережу АЗС – ЗМІ

Вчора 10:44 — Фондовий ринок

Нафтова компанія Shell знайшла покупця на свою мережу автозаправних станцій у росії — ним може стати «Лукойл».

Про це повідомляє російський Forbes з посиланням на джерело Forbes в англо-нідерландській компанії.

Про відповідне рішення співробітників російського офісу повідомили 5 травня. Угода наразі не підписана, сторони знаходяться в процесі переговорів. Водночас компанію-покупця Shell не розголошувала.

Представник Shell підтвердив Forbes, що компанія веде переговори з «незалежними зацікавленими сторонами».

Зазначається, що Shell продає всі заправки разом з персоналом за умови, що співробітники отримуватимуть поточні зарплати до кінця року. В Росії у Shell більше 370 АЗС в 28 містах. Частина з них належить самої компанії, деякі працюють під брендом Shell на умовах франшизи.

Співрозмовник видання на паливному ринку зазначає, що бізнесом Shell зацікавилися кілька гравців, зокрема — «Лукойл», якого в російському офісі Shell вважають найбільш ймовірним покупцем.

Forbes зауважує, що разом із мережею АЗС Shell хоче позбутися свого заводу з виробництва мастильних матеріалів разом із боргами — кредити ТОВ «Шелл нефть», на балансі якого знаходяться АЗС і завод, сягають 9 млрд рублів (138 млн доларів).

У квартальній звітності компанії Shell повідомила, що витратила на поступовому виході з російського ринку 4,2 млрд доларів за перші три місяці року.

Від російських активів збираються відмовлятися й інші нафтові гіганти. Зокрема, про такі плани заявляли ExxonMobil, BP і Equinor.

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