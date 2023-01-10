Нафтогазовий гігант Shell попепередив про мільярдні збитки через санкції — Finance.ua
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Нафтогазовий гігант Shell попепередив про мільярдні збитки через санкції

Фондовий ринок
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Міжнародна нафтогазова компанія Shell може зазнати $2,4 млрд збитків через те, що Великобританія та Євросоюз запровадили податки для енергетичних компаній.
Про це йдеться у попередній фінансовій звітності компанії, пишуть ЗМІ.
«Очікується, що прибуток за підсумками четвертого кварталу впаде більш ніж на 2 мільярди доларів через податки на надприбутки енергокомпаній, введених у ЄС та Великій Британії з вересня», — йдеться у повідомленні.
У компанії не уточнили, яка частина цих коштів піде на податки Великобританії на надприбутки енергокомпаній, а яка частина — на так звані платежі солідарності в ЄС. За підсумками третього кварталу збитки компанії становили $361 млн.
Financial Times пише, що Shell доведеться заплатити податки у Великій Британії вперше з 2017 року. Компанія планує оприлюднити остаточну звітність за четвертий квартал і весь 2022 рік 2 лютого.
За інформацією видання CNBC, виторг енергетичних компаній зріс через підвищення цін на паливо, спричинене західними санкціями на постачання енергоносіїв з росії. У відповідь ЄС та Великобританія запровадили тимчасові податки на надприбутки енергокомпаній.
Колишній виконавчий директор Shell Бен ван Берден у жовтні пропонував урядам ЄС та Великобританії збільшити податки на надприбутки енергокомпаній, щоб підтримати домогосподарства, які зазнають значних збитків через високі ціни на сировину. Великобританія у листопаді підвищила податок на надприбутки енергокомпаній на 10%, довівши значення до 75%.
З 1 грудня 2022 року у Євросоюзі запровадили «внески солідарності» для сировинних компаній, які отримують надприбутки від зростання цін на енергоносії. Тепер вони мають сплачувати внески з частини доходу, що перевищує 20% від середньорічного оподатковуваного прибутку.
Європейська комісія розраховує отримати 25 млрд євро за рахунок «внесків солідарності». Однак зараз у Брюсселя виникли юридичні проблеми, оскільки американська компанія Exxon Mobil подала до суду ЄС у зв’язку із запровадженням податків.

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