Нафтогазові доходи росії впали на 40% — Reuters — Finance.ua

Нафтогазові доходи росії впали на 40% — Reuters
На тлі масових антиросійських санкцій, пов’язаних з повномасштабним вторгненням рф в Україну, агресор у січні 2023 року втратив майже 40% своїх доходів від експорту нафти і газу.
Як йдеться в заяві Міжнародного енергетичного агентства, доходи агресора від експорту нафти та газу в січні становили $18,5 млрд, що на 38% менше, ніж $30 млрд, які Москва отримала в січні 2022 року, повідомляє Reuters.
Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що намагання Заходу, спрямовані проти експорту російських енергоносіїв, досягли своєї мети щодо стабілізації нафтових ринків і скорочення доходів рф від експорту нафти та газу.
«Ми очікуємо, що це зниження доходів від нафти та газу буде більш різким в найближчі місяці. І ще більш крутим в середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій», — сказав Біроль.
У 2022 році рф отримала за рахунок експорту нафти і газу близько 11,6 трлн руб. ($154,68 млрд).
У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну, 5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності. Відтепер сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати.
З 5 лютого 2023 року заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.
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