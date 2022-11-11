Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит ЄБРР — Finance.ua

Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит ЄБРР Сьогодні 17:16 — Фондовий ринок

Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит ЄБРР

Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 300 млн євро.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов за підсумками зустрічі з керуючим директором банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, передає пресслужба НАК.

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«Європейський банк реконструкції та розвитку — один із ключових стратегічних партнерів Групи Нафтогаз, який надає компанії фінансову підтримку та допомагає долати руйнівні наслідки російського вторгнення. Ще влітку ЄБРР було прийнято рішення про відкриття кредитної лінії Нафтогазу у розмірі 300 млн євро для екстрених закупівель газу. Перші закупівлі вже законтрактовано, проте основна робота ще попереду. Тому саме зараз маємо діяти злагоджено та швидко», — наголосив очільник компанії.

Чернишов також висловив вдячність ЄБРР за потужну підтримку у складний для України час.

Також наголошується, що Нафтогаз планує посилити співпрацю з ЄБРР у питаннях енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 3 листопада призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України».

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