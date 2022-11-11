Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит ЄБРР — Finance.ua
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Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит ЄБРР

Фондовий ринок
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Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит ЄБРР
Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит ЄБРР
Нафтогаз законтрактував частину обсягів закупівлі газу на кредит Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі 300 млн євро.
Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов за підсумками зустрічі з керуючим директором банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, передає пресслужба НАК.
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«Європейський банк реконструкції та розвитку — один із ключових стратегічних партнерів Групи Нафтогаз, який надає компанії фінансову підтримку та допомагає долати руйнівні наслідки російського вторгнення. Ще влітку ЄБРР було прийнято рішення про відкриття кредитної лінії Нафтогазу у розмірі 300 млн євро для екстрених закупівель газу. Перші закупівлі вже законтрактовано, проте основна робота ще попереду. Тому саме зараз маємо діяти злагоджено та швидко», — наголосив очільник компанії.
Чернишов також висловив вдячність ЄБРР за потужну підтримку у складний для України час.
Також наголошується, що Нафтогаз планує посилити співпрацю з ЄБРР у питаннях енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів 3 листопада призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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