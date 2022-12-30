Нафтогаз виходить на ринок розподілу газу — Finance.ua

Нафтогаз виходить на ринок розподілу газу Сьогодні 10:43 — Енергетика

Нафтогаз виходить на ринок розподілу газу

Нафтогаз України виходить на ринок розподілу газу. Компанія Газорозподільні мережі України (Газмережі) отримала ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території Кіровоградської області.

Як повідомляє пресслужба Газмереж , наявність такої ліцензії є важливою передумовою здійснення компанією господарської діяльності з розподілу природного газу.

«Це безпрецедентний виклик — в умовах воєнного стану проводити реформування газорозподільної системи України. Я вдячний НКРЕКП за довіру та кожному члену нашої команди за цю першу перемогу на шляху великого процесу змін», — сказав голова правління компанії Денис Миргородський.

У компанії заявили, що на базі Газорозподільні мережі України планується створити автономного та незалежного національного оператора газорозподільної системи України.

Навесні 2022 року суд передав Агентству з розшуку та менеджменту активів 26 облгазів. Вони мають перейти Нафтогазу, після чого компанія контролюватиме 60% ринку розподілу і транспортування газу.

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