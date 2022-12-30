Нафтогаз виходить на ринок розподілу газу — Finance.ua

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Нафтогаз виходить на ринок розподілу газу

Енергетика
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Нафтогаз виходить на ринок розподілу газу
Нафтогаз виходить на ринок розподілу газу
Нафтогаз України виходить на ринок розподілу газу. Компанія Газорозподільні мережі України (Газмережі) отримала ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території Кіровоградської області.
Як повідомляє пресслужба Газмереж, наявність такої ліцензії є важливою передумовою здійснення компанією господарської діяльності з розподілу природного газу.
«Це безпрецедентний виклик — в умовах воєнного стану проводити реформування газорозподільної системи України. Я вдячний НКРЕКП за довіру та кожному члену нашої команди за цю першу перемогу на шляху великого процесу змін», — сказав голова правління компанії Денис Миргородський.
У компанії заявили, що на базі Газорозподільні мережі України планується створити автономного та незалежного національного оператора газорозподільної системи України.
Навесні 2022 року суд передав Агентству з розшуку та менеджменту активів 26 облгазів. Вони мають перейти Нафтогазу, після чого компанія контролюватиме 60% ринку розподілу і транспортування газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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