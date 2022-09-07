«Нафтогаз» відкрив нову газову свердловину на Харківщині — Finance.ua

«Нафтогаз» відкрив нову газову свердловину на Харківщині Вчора 13:33 — Фондовий ринок

Група «Нафтогаз» відкрила у Харківській області нову розвідувальну свердловину, яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тисяч кубометрів газу на добу.

Група «Нафтогаз» відкрила у Харківській області нову розвідувальну свердловину, яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу» у Facebook

Значний газовий поклад відкрили на глибині понад 6000 метрів. Місце для буріння визначили за результатами 3D сейсмічних досліджень.

«Добовий дебіт газу свердловини — більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим», — додали в компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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