«Нафтогаз» відкрив нову газову свердловину на Харківщині — Finance.ua
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«Нафтогаз» відкрив нову газову свердловину на Харківщині

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Група «Нафтогаз» відкрила у Харківській області нову розвідувальну свердловину, яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тисяч кубометрів газу на добу.
Група «Нафтогаз» відкрила у Харківській області нову розвідувальну свердловину, яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тисяч кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу» у Facebook.
Значний газовий поклад відкрили на глибині понад 6000 метрів. Місце для буріння визначили за результатами 3D сейсмічних досліджень.
«Добовий дебіт газу свердловини — більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим», — додали в компанії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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