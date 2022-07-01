«Нафтогаз України» імпортує до країни 15,6 тис. тонн бензину та дизельного палива — Finance.ua

«Нафтогаз України» імпортує до країни 15,6 тис. тонн бензину та дизельного палива Вчора 07:21 — Енергетика

«Нафтогаз України» імпортує до країни 15,6 тис. тонн бензину та дизельного палива

«Нафтогаз України» у липні планує імпортувати до країни 15,6 тис. тонн бензину та дизельного палива, повідомив голова НАК Юрій Вітренко.

«Нафтогаз долучився до вирішення завдання щодо ліквідації дефіциту, що виник на ринку нафтопродуктів наприкінці квітня. Вже третій місяць ми нарощуємо обсяги поставок, у середньому у 2,5 разу щомісяця. У липні ми плануємо доставити в Україну 15,6 тис. тонн бензину та дизеля», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, компанія готова контрактувати вдесятеро більше, але логістичні обмеження перешкоджають у доставці нафтопродуктів до кордону України з великих портів Європи, де є ресурс.

«Незважаючи на це, у нас є позитивна динаміка. І якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться і надалі, то вже за кілька місяців „Нафтогаз“ може стати лідером на ринку», — зазначив Вітренко.

Як повідомлялося, Україна у червні 2022 року збільшить імпорт пального в 1,6 разу порівняно з травнем — до 600 тис. тонн. Зокрема, 2/3 з них складе дизпаливо, 1/3 — бензин та скраплений газ.

fixygen За матеріалами:

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