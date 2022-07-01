«Нафтогаз України» імпортує до країни 15,6 тис. тонн бензину та дизельного палива — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нафтогаз України» імпортує до країни 15,6 тис. тонн бензину та дизельного палива

Енергетика
373
«Нафтогаз України» імпортує до країни 15,6 тис. тонн бензину та дизельного палива
«Нафтогаз України» імпортує до країни 15,6 тис. тонн бензину та дизельного палива
«Нафтогаз України» у липні планує імпортувати до країни 15,6 тис. тонн бензину та дизельного палива, повідомив голова НАК Юрій Вітренко.
«Нафтогаз долучився до вирішення завдання щодо ліквідації дефіциту, що виник на ринку нафтопродуктів наприкінці квітня. Вже третій місяць ми нарощуємо обсяги поставок, у середньому у 2,5 разу щомісяця. У липні ми плануємо доставити в Україну 15,6 тис. тонн бензину та дизеля», — написав він на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, компанія готова контрактувати вдесятеро більше, але логістичні обмеження перешкоджають у доставці нафтопродуктів до кордону України з великих портів Європи, де є ресурс.
Читайте також
«Незважаючи на це, у нас є позитивна динаміка. І якщо такі темпи нарощування імпорту нафтопродуктів зберігатимуться і надалі, то вже за кілька місяців „Нафтогаз“ може стати лідером на ринку», — зазначив Вітренко.
Як повідомлялося, Україна у червні 2022 року збільшить імпорт пального в 1,6 разу порівняно з травнем — до 600 тис. тонн. Зокрема, 2/3 з них складе дизпаливо, 1/3 — бензин та скраплений газ.

Дефіцит палива в Україні: чому так сталося, і коли він закінчиться

За матеріалами:
fixygen
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.