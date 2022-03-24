"Нафтогаз" уклав договір із першою ТЕЦ на постачання газу по 7,08 тис. грн/тис. куб. м у рамках ПСО — Finance.ua

"Нафтогаз" уклав договір із першою ТЕЦ на постачання газу по 7,08 тис. грн/тис. куб. м у рамках ПСО

Вчора 13:28 — Енергетика

"Нафтогаз" уклав договір із першою ТЕЦ на постачання газу по 7,08 тис. грн/тис. куб. м у рамках ПСО

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала договір на постачання газу з ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» у рамках механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) відповідно до постанови уряду № 298 від 16 березня.

Про це повідомила материнська компанія НАК «Нафтогаз України».

«Продовжується підготовка документів з АТ «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Фірма „Технова“, КП „Київтеплоенерго“, ПрАТ „Харківська ТЕЦ-5“, що також визначені Міненерго для отримання газу від „Нафтогаз Трейдингу“ у режимі ПСО», — йдеться в повідомленні НАК у телеграм-каналі в середу.

Відповідно до постанови, у рамках ПСО визначені Міненерго ТЕЦ до 30 квітня включно, як і 12 ТЕС, перелік яких закріплений постановою уряду від 6 березня № 222, отримуватимуть газ за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ за 1 тис. куб. м).

Відповідно до постанови, для ТЕС та ТЕЦ, які використовують вугілля як основний вид палива, постачання природного газу в рамках ПСО здійснюється лише за відсутності внаслідок воєнних дій можливості постачання вугільної продукції в обсягах, необхідних для гарантування безпеки постачання електричної та/або теплової енергії.

У своєму повідомленні НАК також зазначила, що споживання газу минулої доби скоротилося ще на 6% — до 74 млн куб. м, причиною чого в компанії називають потепління.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України з 1 березня 2022 року поклав на «Нафтогаз трейдинг» спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу 12 ТЕС за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб. м. Обов’язки діють з моменту укладання договору та до 30 квітня 2022 року.

Увечері 12 березня ГК «Нафтогаз Трейдинг» повідомила, що розпочала постачання природного газу трьом тепловим електростанціям (ТЕС), а загалом підписано договори на постачання газу з чотирма ТЕС, триває процес із рештою. Кількома днями пізніше компанія повідомила, що до кінця березня буде підключено п’яту ТЕС.

У компанії неодноразово зазначали, що мають можливість забезпечити ресурсом усіх споживачів за чинних умов.

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