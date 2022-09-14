"Нафтогаз" сподівається відновити видобуток завдяки звільненню Харківської області — Finance.ua
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"Нафтогаз" сподівається відновити видобуток завдяки звільненню Харківської області

Енергетика
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НАК «Нафтогаз України» скоротив видобуток на 2% у січні-серпні через російське вторгнення. Голова компанії Юрій Вітренко заявив, що сподівається відновити видобуток завдяки недавнім військовим успіхам української армії.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми продовжуємо видобувати газ навіть у тих регіонах, де йдуть бойові дії. Збільшимо видобуток на заході країни. Ми розуміємо, наскільки важливо для України мати більше газу, особливо газу власного видобутку», — заявив Вітренко.
«Нафтогаз» видобуває левову частку українського газу-13,7 млрд кубометрів в 2021 році. Велика частина родовищ газу розташована в Полтавській і Харківській областях, які практично звільнені в результаті недавнього контрнаступу.
Недавні ракетні удари Росії по українських енергетичних об’єктах, захоплення найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції і можливе припинення транзиту газу змусили українських чиновників очікувати найважчої зими в сучасній українській історії.
Станом на початок вересня Україна накопичила 13 млрд кубометрів газу в сховищах. За даними «Оператора ГТС України», обсяг газу в підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону складе 14,4 млрд кубометрів газу, чого буде достатньо для зими.
За матеріалами:
РБК-Україна
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